Джакарта, , 11:53 — REGNUM Центральное правительство Индонезии просит общественность сохранять бдительность из-за угрозы третьей волны пандемии, сообщает Antara.

Пандемия коронавируса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Жителей Индонезии просят не останавливаться на достигнутом и поддерживать выполнение протоколов в области здравоохранения.

Эпидемиолог Камалуддин Латиф заявил, что низкий уровень передачи COVID-19, безусловно, стимулирует деятельность сообщества, которая приведет к развитию экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли способствовало подписанию 18 меморандумов о взаимопонимании между индонезийскими бизнесменами и торговыми партнерами в Малайзии на сумму $87,89 млн.

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