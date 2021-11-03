Москва, 3 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 40 443 случая, сообщает 3 ноября федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сравнению с показателями прошлых суток, когда выявили 39 008 носителей вируса, наблюдается существенный рост. Однако максимальные значения остались нетронутыми. Суммарное число заражений за время пандемии достигло 8 633 643 случаев.

Новые заражения зафиксированы во всех регионах России. Самый большой суточный прирост оказался в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Самарской области.

В штабе также обратили внимание, что у 8,5% новых заражённых отсутствовали клинические проявления болезни.