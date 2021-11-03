Воронеж, , 11:53 — REGNUM Новая партия вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» поступит в медицинские учреждения Воронежской области в ближайшие две недели. Это следует из сообщения департамента здравоохранения региона.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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По информации облздрава, на 2 ноября в Воронежской области имеется почти 79,5 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), а также 9,5 тыс. доз «Эпиваккороны» и 1,3 тыс. — «Ковивака».

Как сообщало ИА REGNUM, «Спутник Лайт», который применяется для ревакцинации либо для вакцинации переболевших ковидом, закончился в регионе в конце октября.

На утро 3 ноября в Воронежской области от коронавируса привились уже 972 965 человек, полностью вакцинированы 824 783 жителя. За минувшие сутки в пункты вакцинации пришли почти 10,4 тыс. человек. Ревакцинировались уже более 93 тыс. воронежцев.