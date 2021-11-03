Махачкала, , 11:52 — REGNUM В Дагестане в течение 2021 года была оказана помощь в трудоустройстве более 122 тысячам человек. Эта работа была проведена в рамках комплекса мер, реализуемых министерством труда и социального развития региона, сообщили 3 ноября в пресс-службе ведомства.

Безработный Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В частности, эти меры направлены на восстановление численности занятого населения в границах «допандемийных» значений. Так, помощь в трудоустройстве была оказана 42 тыс. граждан, в том числе 1,3 тысячам безработных, испытывающим трудности в поиске работы и безработным гражданам со средним специальным образование в возрасте от 18 до 20 лет, ищущим работу впервые.

Среди тех, кто получил помощь государства, 11 тыс. подростков, работающих в свободное от учебы время, 3,3 тыс. дагестанцев, трудоустроенных за пределами республики, 11,8 тыс. человек, направленных на оплачиваемые общественные работы.

Оказана помощь 703 безработным в получении дополнительного образования по специальностям, востребованным на рынке труда региона. На ярмарках вакансий нашли себе рабочие места более 2,9 тыс. человек.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2021 года уровень безработицы в Дагестане является одним из самых высоких в РФ, составляя 14,9%.

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