Афины , 3 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. За последние семь дней в Греции в среднем выявляли 4000 случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом заявил глава Национальной организации общественного здравоохранения (EODY) Теоклис Заутис во время брифинга 2 октября.

Национальная организация общественного здравоохранения Греции

2 октября в EODY сообщили о новом суточном рекорде — 6700 случаев заражения. Заутис добавил, что 40% всех новых случаев заражения приходится на Македонию (северный регион, крупнейшим городом которого являются Салоники). В целом, 25% новых случаев инфицирования приходится на жителей в возрасте до 18 лет.

Заутис также сказал, что эти цифры похожи на показатели в странах с сопоставимой численностью населения, таких как Австрия, Бельгия, Чехия и Нидерланды.

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Напомним, правительство Греции ввело 2 ноября меры против граждан, которые не прошли вакцинацию. Теперь без предъявления отрицательного результата теста на коронавирус эти люди смогут войти только в продовольственные магазины, аптеки и религиозные святыни. Представители оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс считают, что это «полумера».