Причастность Рашкина к незаконной охоте проверит центральный аппарат СКР
Москва, 3 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Следственный комитет России назначил экспертизы по делу о незаконной охоте в Саратовской области, в которой принимал участие депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ). Об этом 3 ноября сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Автомобиль СКР
По её словам, различные инструменты и оружие, найденное в машине в рамках дела, были «признаны вещественными доказательствами».
«Нож, топор и другие предметы из автомобиля… признаны вещественными доказательствами и также направлены для проведения судебных экспертиз. Исследуются видеозаписи», — добавила она.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября комитет по охотничьему хозяйству и рыболовству Саратовской области подал на Рашкина заявление в правоохранительные органы, обвинив депутата Государственной думы России в незаконной охоте.
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