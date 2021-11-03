Москва, 3 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Следственный комитет России назначил экспертизы по делу о незаконной охоте в Саратовской области, в которой принимал участие депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ). Об этом 3 ноября сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

По её словам, различные инструменты и оружие, найденное в машине в рамках дела, были «признаны вещественными доказательствами».

«Нож, топор и другие предметы из автомобиля… признаны вещественными доказательствами и также направлены для проведения судебных экспертиз. Исследуются видеозаписи», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября комитет по охотничьему хозяйству и рыболовству Саратовской области подал на Рашкина заявление в правоохранительные органы, обвинив депутата Государственной думы России в незаконной охоте.

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