Омск, , 11:50 — REGNUM В Омской области решили не вводить более жёсткие противоэпидемические ограничения из-за рисков для экономики. Об этом 3 ноября заявил губернатор Омской области Александр Бурков на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Действительно, Роспотребнадзор (региональный) настаивал на частичном локдауне по ряду отраслей экономики. Вчера буквально был внеочередной оперативный штаб, этот вопрос рассматривался, анализировали общую ситуацию, делали общую оценку и пришли к тому, чтобы локдаун не вводить», — заявил Бурков.

«Он может привести к необратимым последствиям для бизнеса, и здесь в 150 тыс. человек могли в дальнейшем остаться без работы», — указал он.