Сан-Хосе, США, , 11:48 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Символ «Сан-Хосе Шаркс» (сс) Elliot

В составе «Сан-Хосе» дубль оформил нападающий Томаш Гертл, ещё по шайбе забросили Йонатан Дален, Райан Меркли и Марио Ферраро. Российский форвард Александр Барабанов отметился результативной передачей.

В составе «Баффало» дубль на счету нападающего Джеффа Скиннера, ещё один гол забил форвард Дрейк Каджула.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 12 очков. «Баффало» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 11 очками.

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