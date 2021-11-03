София, 3 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Болгарская Военно-медицинская академия (ВМА) официально обратилась к местным специалистам и добровольцам с призывом явиться в соответствующие региональные клиники, больницы и фельдшерские пункты для оказания посильной помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом 3 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В заявлении ВМА, распространенном по каналам болгарских СМИ, а также в социальных сетях, говорится буквально следующее: «Друзья, мы нуждаемся в поддержке студентов-врачей, студентов-медсестер и волонтеров для участия в санитарно-гигиенической работе. Если у вас есть желание принять участие в лечении десятков тысяч наших соотечественников, мы по достоинству оценим такую инициативу».

Главным требованием для деятельности волонтеров является наличие у добровольцев так называемого «Зеленого сертификата» (документа о вакцинации или справки об отсутствии заболевания COVID-19) и средств индивидуальной защиты.

Напомним, по состоянию на 3 ноября общее количество выявленных граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 614 тысяч человек. Из них скончались 24 454 пациентов.