Новосибирск, , 11:47 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 ноября, за прошедшие сутки было выявлено 368 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 345 случаев.

Коронавирус Mos.ru

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«Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 44 года, 70 лет, 72 года и 79 лет и женщины в возрасте 52 года, 59 лет, 62 года, 71 год, 73 года, 79 лет, 82 года, 87 лет. Всего в регионе умерли 3421 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 72 014 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 6996 детей; 54 272 пациента полностью выздоровели (+183 за сутки).