Октябрьский район, Югра, 3 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Югры главе муниципального образования пришлось расплатиться за ущерб, нанесённый бюджету в общей сумме в 360 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

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В ходе прокурорской проверки в сфере госзакупок в сельском поселении Погребное выяснилось, что глава населённого пункта заключил два аналогичных контракта с двумя организациями на создание проектной документации для обустройства площадок временного накопления твёрдых коммунальных отходов.

Оба контракта оплатил муниципалитет. Ущерб бюджету сельского поселения составил 360 тыс рублей. Прокурор района в порядке регресса обратился в суд с исковым заявлением о взыскании ущерба с главы поселения.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, ущерб возмещён.