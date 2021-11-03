Вашингтон, 3 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Танкер-заправщик Военно-морских сил США John Lenthall направляется в Чёрное море. Об этом ноября сообщает Шестой флот ВМС Соединённых Штатов.

Twitter.com/USNavyEurope Танкер-заправщик ВМС США

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Уточняется, что он будет участвовать в операциях с союзниками и партнёрами по Североатлантическому альянсу.

«Танкер-заправщик John Lenthall начал свой переход в северном направлении в Чёрное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — говорится в сообщении в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября ВМС США сообщили, что штабы Шестого флота ВМС США и морские силы поддержки сателлитов по НАТО начинают военно-морские операции в акваториях Средиземного и Чёрного морей. Отмечено, что штабы взаимодействующих сил будут размещены на борту эсминца Mount Whitney.

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О том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Чёрное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса Шестой флот ВМС США сообщил 1 ноября.