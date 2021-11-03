Воронеж, , 11:43 — REGNUM В Республике Крым подтвержден 741 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 ноября. Сутками ранее, 2 ноября, сообщалось о 732 новых пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки выздоровевшими после коронавируса признаны 1076 человек, в статистику смертности от ковида включено 19 новых летальных исходов.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 98 969 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6 689 человек. Число жертв инфекции в регионе — уже 3 049 человек.

В Крыму, как и по всей России, продолжается период нерабочих дней. В регионе введены дополнительные ограничения, в частности. заселиться в гостиницу или пансионат можно лишь при предъявлении QR-кода либо документа о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.