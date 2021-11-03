Баку, , 11:43 — REGNUM Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Закавказье. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Азербайджан и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обмениваясь мнениями о текущей ситуации в регионе, министры также подчеркнули важность развития платформы сотрудничества в формате «3 + 3», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Лавров и Байрамов обсудили вопросы открытия транспортных схем в регионе. Также были подняты другие актуальные вопросы.

Напомним, инициативу создать формат «3+3» выдвинули Анкара и Баку. Формат предполагает участие России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии в вопросах по урегулированию ситуации в Закавказье. Против этой инициативы выступает Тбилиси.