Спас-Деменск, Калужская область, , 11:58 — REGNUM В Калужской области утверждены границы и определён режим особой охраны памятника природы регионального значения «Болото «Цветковский мох». Площадь особо охраняемой природной территории, созданной в рамках нацпроекта «Экология», составила 93 га. Об этом 3 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Памятник природы регионального значения «Болото «Цветковский мох» Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Болото «Цветковский мох» находится в Спас-Деменском районе в окрестностях деревни Потапово. Болото представляет мелколиственный лесной массив. Он сформировался на месте типичного верхового болота в результате проведения мелиоративных работ. На болоте отмечены ценные в ресурсном отношении болотные кустарнички и лекарственные растения: багульник болотный, клюква болотная, черника, голубика, брусника.

Фауна «Цветковского мха» характерна для заболоченных участков. Из земноводных здесь обитают жабы зеленая и серая и лягушки прудовая, остромордая и травяная; из пресмыкающихся — ящерицы прыткая и живородящая, веретеница ломкая, уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Млекопитающие представлены косулей европейской, лисицей обыкновенной, собакой енотовидной, куницей лесной, горностаем и другими видами.

«Современное состояние болота «Цветковский мох» в целом можно охарактеризовать как удовлетворительное. Заболоченный лесной массив из-за труднодоступности населением практически не посещается», — отметил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

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