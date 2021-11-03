Виннипег, Канада, 3 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Paul Nicholson Александр Радулов

В составе «Виннипега» шайбы забросили нападающие Пол Штястны, Пьер-Люк Дюбуа и защитник Джош Моррисси. У «Далласа» отличились нападающие Джейми Бенн, Джейсон Робертсон и Тайлер Сегин.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Виннипега». Решающий бросок исполнил форвард Марк Шайфли.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды девять очков. «Даллас» идёт на 12-м месте в Западной конференции с восемью очками.

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