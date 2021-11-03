Барнаул, , 11:40 — REGNUM Всего на 3 ноября 2021 года прививки от коронавируса получили 810 033 человек из более двух миллионов жителей Алтайского края. За сутки прирост вакцинированных составил 10 324 человека. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

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Только вот из общего числа привитых 69 186 жителей региона получили первую прививку (это всего +3676 за сутки). Тогда как число полностью привитых граждан или или получивших однократно «Спутник Лайт», составляет уже 723 609 человек (+5910 за сутки).

Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. Судя по представленным данным в динамике, в Алтайском крае продолжают вакцинировать однократной вакциной «Спутник Лайт», которую Роспотребнадзор рекомендовал только для ревакцинации. Таким образом люди, получив всего одну прививку и заветный QR-код, рискуют заразиться сами и заразить коронавирусом других: иммунитет не выработался, а доступ в места массового скопления людей — открыт.

Как сообщало ИА REGNUM в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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