Москва, , 11:37 — REGNUM Знаменитый научный журнал The Lancet опубликовал исследование, касающееся высокой эффективности российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт», разработанной Центром им. Гамалеи. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина «Спутник лайт» демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ», — говорится в сообщении организации.

В рамках исследования указывается, что «Спутник Лайт» вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших COVID-19), так и в серопозитивных (переболевших COVID-19) группах. Большинство побочных эффектов от вакцинирования препаратом были легкими или умеренными, а серьезных нежелательных побочных эффектов не было обнаружено.