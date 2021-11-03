Челябинск, 3 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Челябинской области местная жительница возместит ущерб, который был причинён лесным пожаром. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

(сс) Georgia Emergency Management Agency Лесной пожар

Возгорание общей площадью 7 га. произошло в апреле 2020 года на территории Копейского городского округа. Огонь распространился с земельного участка гражданки. Сумма ущерба составила 2 614 314 рублей.

Суд оштрафовал даму на 5 тыс. рублей. А затем прокуратура добилась возмещения ущерба. В качестве обеспечения иска суд арестовал два её объекта недвижимости в Челябинске.