Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Переведенный из Москвы в Санкт-Петербург весной 2019 года врач Евгений Антипов, который на протяжении 2,5 лет занимал должность заместителя председателя городского комитета по здравоохранению, возвращается в столицу, но уже в Министерство здравоохранения РФ. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе комитета.

Евгений Антипов Zdrav.spb.ru

«Евгений Антипов переходит на работу в Минздрав РФ. Сегодня председатель комитета Дмитрий Лисовец вручил ему благодарность губернатора за эффективную гражданскую службу», — уточнили в ведомстве.

Отметим, однокурсник главы комздрава Петербурга Дмитрия Лисовца, Антипов был переведен из Москвы в Петербург в апреле 2019 года. В Северной столице он отвечал за организацию стационарной помощи, санаторное лечение и детское здравоохранение.