Афины , , 11:36 — REGNUM В Греции за последние сутки выявили колоссальное для этой страны число — 6700 новых случаев заражения коронавирусом, что превышает рекордный показатель предыдущего дня в 5449 случаев. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 2 ноября.

Греция Xinhuanet.com

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 754 451 заражение. Кроме того, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 59 смертей от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 050 человек.

В общей сложности 434 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 79,5% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за сутки в стране был госпитализирован 321 пациент. Средний возраст новых зараженных составляет 38 лет, в то время как средний возраст умерших составляет 78 лет.

Особенно много случаев зарегистрировано в крупнейшем регионе страны, Аттике (1329 заражений) и в городе Салоники (1108). Высокие показатели инфицирования были зарегистрированы в Лариссе (514) и регионе Магнисия (264), в то время как на острове Корфу было подтверждено 74 случая, а в крупнейшем городе Крита Ираклионе зарегистрировано 90 случаев. На других островах дела обстояли лучше: Санторини подтвердил 5 случаев заболевания, а Миконос зарегистрировал только 2 случая за сутки.