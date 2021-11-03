Казань, 3 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Татарии раскрыли грабеж, ущерб от которого составил порядка 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

Жительница поселка Троицкий Лаишевского района республики обратилась ночью 27 сентября в полицию с заявлением о совершенном ограблении. Со слов 44-летней женщины, около 01:30, когда она уже спала, двое неизвестных в масках и темной одежде проникли в спальную комнату. Злоумышленники заклеили женщине рот скотчем, завязали руки и, угрожая физическим насилием, а также электрошокером, требовали драгоценности и деньги. Один из нападавших несколько раз ударил женщину в живот.

Налетчики забрали ноутбук, ювелирные украшения хозяйки дома и часы её мужа. Злоумышленники убедились, что ночью запись камер видеонаблюдения не ведется и вынули жесткий диск видеорегистратора из хозяйского автомобиля.

Уходя, один из нападавших спросил женщину, кому следует позвонить, чтобы ее освободили.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по РТ при силовой поддержке бойцов спецподразделения задержали подозреваемых 1976 и 1983 годов рождения. Мужчины проживали в Казани на съемных квартирах. Оба свою вину полностью признали и указали на место в городе Волжске, где закопали похищенное. Злоумышленники заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории Казанской ярмарки в июле 2018 года во время погрузки драгоценностей, принадлежащих российской ювелирной компании, был похищен чемодан с ювелирными украшениями и бриллиантами на общую сумму более 160 млн рублей. Пропажу обнаружили в аэропорту.

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