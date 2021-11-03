Воронеж, 3 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Воронеже нетрезвый 18-летний водитель устроил автоаварию, в результате травмы получили три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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Авария произошла около 23:55 2 ноября на улице Антонова-Овсеенко в областном центре. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля «Богдан 2110» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Daewoo Nexia, который управлял 20-летний водитель. Затем он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем «Лада Калина». В результате пострадали три человека — 18-летний пассажир «Богдан 2110», 23-летний пассажир Daewoo и 41-летняя пассажирка «Лады Калины».

Полицейские зафиксировали у водителя «Богдан 2110» состояние опьянения с наличием абсолютного этилового спирта в количестве 0,573 мг/л в выдыхаемом им воздухе. Полиция проводит проверку.