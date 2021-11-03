Кострома, 3 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Темпы вакцинации в Костромской области выросли в 3 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Наталья Диева Укол

1 и 2 ноября прививки от COVID-19 сделали 6330 жителей региона, что значительно превышает показатели выходных 30 и 31 октября. Тогда вакцину получили 2128 человек.

Вакцинацию прошли 36% костромичей при плане в 60%. Число заражений в регионе продолжает расти, за сутки выявлено 207 новых случаев. Максимальные значения по заболеваемости в регионе фиксируются на протяжении месяца.