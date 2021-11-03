Москва, 3 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Исполнитель Стас Пьеха высказался относительно участия в телешоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Об этом 2 ноября сообщило издание StarHit.

Скриншот с YouTube Стас Пьеха

Артист признался, что его несколько раз приглашали поучаствовать в проекте, однако он всегда отказывался. «В моей цепочке ценностей выставлять свою личную жизнь напоказ, заниматься этим в телевизоре — брезгливо», — объяснил Пьеха. Также он добавил, что считает сам формат шоу «странным», так как «природой так задумано, что мужчина добивается женщины», а не наоборот.

ИА REGNUM напоминает, что Стас Пьеха был женат на модели Наталии Горчаковой. У них есть общий сын.