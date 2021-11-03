Биробиджан, 3 ноября 2021, 11:27 — REGNUM Жители города Облучье Еврейской автономии могут остаться без врачей скорой помощи. Все работники этой службы написали заявления на увольнение потому, что не хотят ставить прививки от COVID-19, сообщило ИА ЕАОMedia.
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Информацию об этом подтвердил главный врач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Владислав Коган. Он получил заявления об увольнении от 15 сотрудников службы скорой помощи Облучья.
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор Еврейской автономии рассматривает необходимость принуждения к вакцинации сотрудников организаций, которые работают в тесном контакте с людьми. Непривившихся и не имеющих медотвода будут отстранять от работы.