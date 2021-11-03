Биробиджан, 3 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Жители города Облучье Еврейской автономии могут остаться без врачей скорой помощи. Все работники этой службы написали заявления на увольнение потому, что не хотят ставить прививки от COVID-19, сообщило ИА ЕАОMedia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Информацию об этом подтвердил главный врач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Владислав Коган. Он получил заявления об увольнении от 15 сотрудников службы скорой помощи Облучья.

«Они предупреждали, что напишут заявления на увольнение. Все 15 и написали. Пока они работают, до 15 ноября. А дальше — не знаю, как выйти из ситуации. Я, как работодатель, в любом случае останусь виноватым. Уволю — скорая останется неприкрытой. Оставлю — меня оштрафуют. Неделю назад я к ним ездил, разговаривал. Сказали, не будут. Они же все подрабатывают там в ковидном госпитале. Еще ни один не заболел. И говорят: мы не хотим. В Биробиджане уже больше 90% сотрудников привились», — сказал Владислав Коган.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор Еврейской автономии рассматривает необходимость принуждения к вакцинации сотрудников организаций, которые работают в тесном контакте с людьми. Непривившихся и не имеющих медотвода будут отстранять от работы.