Москва, 3 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Своим отсутствием на саммите G20 лидеры России и Китая сделали для экологии больше, чем сотни высокопоставленных чиновников, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Ясное небо

«Своим отсутствием на саммите Группы двадцати (G20) Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали больше для экологии, чем сотни высокопоставленных чиновников, что прилетели в Рим на частных самолетах и передвигались по нему на многочисленных кортежах», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отказ руководства России и Китая от очного присутствия на саммите Группы двадцати (G20) в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго был ошибкой, заявил президент США Джо Байден.

Вместе с тем издание The Sun обращает внимание на то, что на стоянке в международном аэропорту Глазго находится более 400 самолетов, многие из которых частные. По самой консервативной оценке, они только за перелет в Глазго выбросили в воздух 13 тыс. тонн CO2 — больше газа глобального потепления, чем 1600 шотландцев за год жизни. Один из этих самолетов, чартерный Airbus, накануне перевез нашего премьер-министра Бориса Джонсона обратно в Лондон, потому что, как быстро объяснил Даунинг-стрит, его время очень важно.