Новосибирск, , 11:28 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 3 ноября, вынесен приговор бывшему заместителю директора клиники Мешалкина Евгению Покушалову. Об этом сообщил Центральный районный суд города.

В суде Acdixon

«Покушалов Е.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года шесть месяцев со штрафом 400 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Покушалов Е.А. взят под стражу из зала суда. Приговор не вступил в законную силу», — уточняется на сайте суда.

Отметим, что дело в отношении Покушалова ранее было вынесено в отдельное производство из дела о мошенничестве при закупках для клиники. Покушалов заключил досудебное соглашение с прокуратурой.

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