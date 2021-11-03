Кишинёв, 3 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Правительство Молдавии пока не планирует инициировать в республике отмену режима чрезвычайного положения (ЧП) в сфере энергетики. Об этом, как передаёт 3 ноября агентство IPN, сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире «Общественного телевидения».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Газ

Глава министерства отметил, что режим ЧП не влечёт за собой правовые ограничения для граждан, а нужен для упрощения процедур по закупке энергоносителей.

«Чрезвычайное положение, скорее всего, завершится 20 ноября, потому что к тому времени оно и было запрошено. Введение ЧП было необходимо для обеспечения бюджетных процедур, чтобы иметь возможность выделять деньги быстрее, чем мы бы выделили их без этого чрезвычайного положения», — сказал Спыну.

Он отметил, что, благодаря режиму ЧП Молдавия впервые прибрела значительное количество газа в Польше, в Швейцарии и на Украине. Этот опыт планируется использовать в будущем.

Напомним, переговоры о продлении контракта с Газпромом на снабжение Молдавии газом затянулся более, чем на месяц, в результате чего в республике в октябре начался энергетический кризис. 1 ноября Спину сообщил об успешном завершении переговоров. В тот же день газ начал поступать в Молдавию в соответствии с новыми условиями контракта.