Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 11:25 — REGNUM Поисково-спасательное агентство Испании Salvamento Marítimo спасло 178 иммигрантов на четырех лодках в районе Канарских островов. Об этом агентству EFE сообщили источники в компании.

Мигранты

Помимо этого, спасатели достали из Атлантического океана тело женщины: согласно заключению специалистов, её тело находилось в море почти две недели.

Обнаружение тела женщины произошло в координатах места, куда отправилась команда на поиски лодки, запросившей помощи по мобильному телефону — примерно в 90 километрах к югу от Морро Хабле (Фуэртевентура).