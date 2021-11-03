Симферополь, 3 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении главы администрации города Белогорск Республики Крым возбуждено следственными органами, об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 3 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Чиновник подозревается в получении взятки, также дело по статье о посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении его знакомого. По предварительной версии следствия, весной 2021 года предприниматель обратился в администрацию Белогорска с заявлением о формировании и выдаче градостроительного плана земельного участка для строительства на нем здания. Через некоторое время его к себе пригласил глава администрации города, «потребовав вознаграждение за содействие в решении данного вопроса, а также — в переносе ЛЭП и спиле деревьев с этого участка, то есть за действия, которые входили в его служебные полномочия. Для передачи денег должностное лицо привлек посредника».

По данным СК, посредник и глава администрации Белогорска были задержаны после передачи им предпринимателем 1,4 млн рублей.

В настоящее время следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Белогорска был задержан 2 ноября сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. О задержании в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.