Архангельск, 3 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Пятиминутный фейерверк, включая подготовку разрешительной документации, подготовку места проведения и его уборку, а также видеосъемку, обойдётся бюджету городского поселения Вельское Архангельской области в круглую сумму. Начальная цена тендера на оказание услуги «по организации новогоднего праздничного мероприятия с применением пиротехники» составляет 150 тыс. рублей. Итоги подведут 15 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

Фейерверк планируется запускать на лугу Ваймеш в пойме реки Вага в городе Вельске. Стартует мероприятие в 1:00 местного времени 1 января 2022 года. Оплатят услугу из бюджета городского поселения «Вельское», а заказчиком выступает администрация этого муниципалитета. Продлиться действо должно не менее пяти минут «при условии отсутствия затяжных пауз более 6 секунд». В техзадании также уточняется, что высота подъема фейерверков должна быть (в зависимости от наименования) 60−200 метров, а количество залпов — от пяти до 300 по каждому из видов. Среди эффектов ожидается раскрытие в круг из мерцающих звездочек разного цвета и калибра, раскрытие в шар из мерцающих звездочек разного цвета и калибра, разлетающиеся в стороны лучи, медленно опускающиеся группы мерцающих звездочек и так далее.

В задачи исполнителя входит подготовка разрешительной документации, согласование со всеми службами, включая МЧС, подготовка места проведения и проведение самого мероприятия, а также после завершения уборка отработанных частей, мусора и сдача очищенной территории уполномоченному представителю заказчика.

Исполнитель также должен не менее чем за четыре часа до начала мероприятия обеспечить для площадки запуска ограждение сигнальной лентой, вывешивание предупредительных надписей, а также обеспечить видеосъемку с двух точек просмотра.

Если во время проведения мероприятия будет причинён ущерб имуществу или здоровью третьих лиц из-за несоблюдения правил техники безопасности, противопожарной безопасности, его будут возмещать за счёт средств исполнителя.

Напомним, в сентябре-октябре 2021 года разные ведомства и госучреждения активно начали закупать услуги по организации новогоднего убранства населённых пунктов за бюджетный счёт — от искусственных ёлок и гирлянд до культурно-развлекательных программ на новогодних каникулах.

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