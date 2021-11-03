София, 3 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В ходе спецоперации, проведённой сотрудниками правоохранительных органов Болгарии в аэропорту Софии, у нескольких иностранных граждан была изъята партия наркотиков, цена которой на «черном рынке» превышает 10 миллионов левов (около $6 миллионов). Об этом 3 ноября сообщает Болгарское телевидение.

Victor Арест

Детали проведенной полицейской акции не разглашаются. Известно о нескольких задержанных лицах.

По некоторым данным, к незаконному трафику наркотиков через воздушную гавань болгарской столицы могут быть причастны представители международных преступных группировок.

Расследование по данному делу проводит совместная комиссия Главной прокуратуры и Таможенного управления Болгарии. Предварительная информация о ходе следствия будет обнародована не ранее 10 ноября.