Москва, 3 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В ходе военных учений экипажи подводных лодок Черноморского флота России отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника, передаёт ТАСС со ссылкой пресс-службу ЧФ РФ.

Navylive.dodlive.mil Подводная лодка

Учение прошло в акватории Черного моря. Экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» отработали нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника.

Уточняется, что подводники электронными пусками ракет имитировали удар из подводного положения по кораблям условного противника, роль которых выполняла группа ракетных кораблей ЧФ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, флагман Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Mount Whitney направился в Черное море для совместных операций с союзниками по НАТО.

Читайте одробнее: Флагман Шестого флота ВМС США направился в Чёрное море