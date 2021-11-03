Санкт-Петербург, 3 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Петербурге задержали объявленного в федеральный розыск учредителя похоронного бюро. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Kuzrab.ru Коррупция

68-летнего уроженца города Кемерово, находящегося в федеральном розыске, задержали сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка вечером 2 ноября у дома 34 по улице Рубинштейна.

«Задержанному было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного следственными органами Новосибирска по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки)», — уточнили в полиции.

По версии следствия, с 2011 года по 2019 год обвиняемый, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 млн рулей. После предъявления обвинения коммерсант был объявлен в федеральный розыск.

«В настоящее время задержанный мужчина доставлен в полицию Центрального района Петербурга. Инициатору розыска сообщено», — подытожили в ведомстве.