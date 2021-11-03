Рязань, , 11:26 — REGNUM Виновной в получении взяток признана экс-сотрудница медицинской санитарной части одного из предприятий Рязанской области. Женщина «заработала» почти миллион рублей на распределении премий среди своих коллег, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Подсудимая с июля 2017 года по октябрь 2020 года замещала должности главной медицинской сестры, заместителя главного врача и главного врача медицинской санитарной части предприятия. Женщина фактически ежемесячно распределяла поощрительный фонд организации. За это сотрудники «делились» с ней премиями — общая сумма полученных взяток составила почти 900 тысяч рублей.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.