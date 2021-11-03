Кабул, 3 ноября 2021, 11:20 — REGNUM Один из лидеров вооруженных сил движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хамдулла Мохлис погиб при теракте близ военного госпиталя в Кабуле, сообщает 3 ноября AFP.
Как отмечает агентство, Мохлис являлся самым высокопоставленным чиновником движения, убитым с тех пор как члены движения пришли к власти в Афганистане.
Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за взрывы в госпитале в столице Афганистана Кабуле взяла на себя радикальная террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).