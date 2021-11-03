* запрещённая в России организация

Кабул, 3 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Один из лидеров вооруженных сил движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хамдулла Мохлис погиб при теракте близ военного госпиталя в Кабуле, сообщает 3 ноября AFP.

U.S. Marine Corps Афганистан. Взрывы

«Когда мы получили информацию о том, что госпиталь … подвергся нападению, командир военного корпуса в Кабуле, немедленно бросился на место происшествия. Позже мы узнали, что он погиб во время столкновений у больницы», — пояснил AFP источник в радикальном движении.

Как отмечает агентство, Мохлис являлся самым высокопоставленным чиновником движения, убитым с тех пор как члены движения пришли к власти в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за взрывы в госпитале в столице Афганистана Кабуле взяла на себя радикальная террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).