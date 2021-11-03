Мельбурн, Австралия, 3 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Лидер оппозиции в австралийском штате Виктория Мэтью Гай сообщил 3 ноября в ходе пресс-конференции, что он попросил своего коллегу по Либеральной партии Тима Смита не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах после того, как тот устроил аварию в результате пьяного вождения. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Гай выступил перед журналистами, чтобы сообщить, что никакого дальнейшего решения относительно будущего членства Смита в партии принято не было. Однако он подтвердил, что просьба по-тихому уйти из политики была доведена до сведения депутата.

Гай также подтвердил, что 2 ноября у него были длительные дискуссии со Смитом, и что сам депутат обдумает его совет не участвовать в выборах и сообщит о решении «в свое время».

«Я дал понять Тиму, что он никогда не будет занимать лидирующее место в Либеральной партии, пока я ее возглавляю», — сказал Гай.