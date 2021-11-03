Колумбия, 3 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек погибли и еще 10 получили ранения в результате оползня, вызванного проливными дождями в колумбийском департаменте Нариньо, на границе с Эквадором. Об этом сообщили агентству EFE представители спасательных служб.

Оползень

Представитель Административного управления по управлению рисками стихийных бедствий (DAGRD) правительства штата Нариньо сообщил, что на данный момент в муниципалитете Мальяма, где произошла трагедия, обнаружили тела 12 человек.

Сход оползня был вызван проливным дождём, который накрыл регион 2 ноября.