Кисловодск, Ставропольский край, , 11:16 — REGNUM В городе-курорте Кисловодске будет создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа (ОЭЗ). Власти рассчитывают, что её создание существенно увеличит поток отдыхающих на курорт за счет улучшения состояния инженерной и туристской инфраструктуры.

Кисловодск (сс) Dira0101

Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам встречи с председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым, который одновременно является руководителем рабочей группы Совфеда по вопросам комплексного развития Кисловодска.

«Образование ОЭЗ заложено в стратегии развития города-курорта. ⠀ Этот шаг позволит значительно улучшить состояние инженерной и туристской инфраструктуры. Как результат — уже в следующем десятилетии Кисловодск сможет принимать в полтора раза больше отдыхающих чем сейчас»,— говорится в сообщении главы Ставрополья на его странице в соцсети Instagram.

ОЭЗ в Кисловодске позволит привлечь в город инвесторов. При реализации их проектов на льготных условиях, действующих для резидентов зоны, будут созданы дополнительные рабочие места, вырастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

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