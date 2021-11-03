Москва, , 11:15 — REGNUM Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации мигрантов, которые едут в Россию для осуществления трудовой деятельности. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«Председатель СК дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ», предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России», — сказала Петренко.

По её словам, глава ведомства направил соответствующие поручения в связи с ростом числа преступлений с участием мигрантов в России и обострением криминогенной ситуации в стране.