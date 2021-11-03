Ханты-Мансийск, , 11:13 — REGNUM Повторная проектно-сметная документация на строительство второго моста через реку Обь в районе города Сургута (ХМАО) получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Мост

Напомним, по результатам проведения первой экспертизы эксперты ведомства рекомендовали проектировщикам оптимизировать место размещения объекта при разработке документации по планировке территории и инженерно-технические решения по автомобильным дорогам в части обоснования распределения транспортных потоков с учётом загрузки автомобильных дорог, уточнения высоты насыпи и заложения её откосов.

Отмечается, что существующий мост через Объ в районе Сургута, длиной 2,110 км, был введён в эксплуатацию в 2000 году. Он входит в состав федеральной трассы Р-404 Тюмень — Нижневартовск и соединяет Тюменскую область и Югру, а также обеспечивает транспортное сообщение северных территорий Урала с регионами России в целом. Строительство нового мостового перехода в Сургуте с выходом на Восточную объездную автодорогу позволит значительно разгрузить действующий мост.

На трассе нового мостового перехода, кроме моста через реку Обь, предполагается размещение семи мостов и путепроводов, двух транспортных развязок в разных уровнях, водопропускных труб, а также линий связи и иных сооружений.

Застройщиком второго моста через Обь является Управление автомобильных дорог ХМАО. Проект моста создало АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург».

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