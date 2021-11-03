Петрозаводск, , 11:18 — REGNUM В Республике Карелия после нескольких дней спада заболеваемости выявили лабораторным путем за сутки еще 321 случай заражения коронавирусом, в том числе у 41 ребенка. Это на 38 человек больше, чем днем ранее. Об этом 3 ноября сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых носителей 317 человек не были привиты (98,8%). В настоящий момент в коронавирусных стационарах Карелии получают лечение 968 пациентов, в состоянии средней тяжести — 889 человек, в тяжёлом — 74 (из них непривитых — 72). Из развернутых ковидных коек свободно 16,5%.

«В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь пять крайне тяжёлых больных», — отметил Охлопков.

Всего с начала пандемии в Карелии заразились коронавирусом 75 702 человека, в том числе 8758 детей. Выздоровели с начала пандемии 71 288 человек, за последние сутки — 261. За минувшие сутки зарегистрировано четыре умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла в Карелии жизни 994 человек.

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