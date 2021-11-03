Москва, , 11:17 — REGNUM Проект «Общественный уполномоченный по делам семьи» опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит остановить сегрегацию населения, проводимую властями некоторых регионов при помощи системы QR-кодов.

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«Обращаемся к Вам как к гаранту Конституции РФ и настоятельно просим вмешаться в ситуацию. В последнее время региональные органы власти массово принимают решения о внедрении системы QR-кодов для граждан как условия реализации тех или иных прав», — говорится в тексте обращения.

В качестве примера авторы указывают постановление правительства Санкт-Петербурга от 18 октября 2021 года, устанавливающее ограничения на выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек. Доступ на эти мероприятия предоставляется только обладателям QR-кодов. Отмечается, что схожие правила действуют в Москве, Подмосковье и Свердловской области.

«Внедряемая по стране система QR-кодов является антиконституционной сегрегацией граждан, жестоко поражающей в правах миллионы наших соотечественников. Возникает вопрос, как реализовывать свои конституционные права, следующим группам населения: здоровым людям, реализующим законное право на отказ от вакцинации; людям, не имеющим смартфонов для предъявления QR-кода; людям, не желающим регистрироваться на интернет-портале госуслуг и оставлять там свои персональные данные по здоровью; людям, переболевшим ковидом в легкой форме дома, без посещения врача (сами врачи призывали не вызывать их на дом при легком течении заболевания, чтобы не перегружать систему здравоохранения); людям, не желающим получать QR-код по религиозным соображениям», — обращают внимание главы государства авторы письма.

Они пишут о бесправности жителей России, отказавшихся от прививки.

Помимо дискриминации граждан, другими аспектами проблемы, считают составители петиции, является нарушение неприкосновенности частной жизни, антиконституционный порядок ограничения прав граждан, унижение человеческого достоинства, нарушение прав верующих и угрозу национальной безопасности, поскольку система цифровых кодов продвигается международными структурами.

«Настоятельно просим Вас принять меры для прекращения сегрегации граждан России по принципу наличия (отсутствия) прививок или QR-кодов, способной привести к социальной дестабилизации и гражданским беспорядкам», — говорится в тексте письма на имя президента.