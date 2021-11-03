Канберра, , 11:13 — REGNUM Давая пресс-конференцию в Дубае, где премьер-министр Австралии Скотт Моррисон находится по пути домой с саммита в Глазго, он заявил, что будет «относиться ко всем бывшим премьер-министрам с уважением» после того, как бывший премьер-министр страны Малкольма Тёрнбулл заявил, что Моррисон неоднократно использовал ложь в качестве политического инструмента. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии DO'Neil

Напомним, что подоплекой конфликта является прямое обвинение президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому Моррисон врал ему по поводу дальнейшей судьбы контракта на строительство подводных лодок. Эти слова были произнесены 2 ноября, после чего «камень в огород» Моррисона решил бросить Тёрнбулл.

Однако, выступая в Дубае, Моррисон остался непреклонен:

«Австралия приняла решение не реализовывать контракт на строительство подводных лодок, который предусматривал то, что Австралии больше не требовалось, и я никогда не буду извинятся за это решение».

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