Москва, , 11:09 — REGNUM Российский фондовый рынок продолжает расти вслед за мировым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская.

Фондовая биржа geralt

«Рост мирового рынка акций продолжается, и российский фондовый рынок поддерживает эту тенденцию, — сказала Пажинская. — Поскольку бычий тренд (восходящий) на фондовом рынке может сохраниться до конца года, жители России продолжат инвестировать в связи с большей выгодой и желанием заработать на росте акций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ будет расти популярность депозитных вкладов.

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