Мельбурн, Австралия, , 11:12 — REGNUM За последние сутки в австралийском штате Виктория зарегистрировали 941 новый случай заражения коронавируса, что еще раз подтвердило прогнозы эпидемиологов, согласно которым в штате наблюдается тенденция к снижению числа инфицированных. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Уровень вакцинации двумя компонентами в штате вырос до 82%, при этом 92% жителей Виктории сделали прививку.

За последние 24 часа в Виктории от COVID-19 скончались восемь человек. В настоящее 657 человек остаются в больницах, в том числе 117 пациентов — в отделениях интенсивной терапии.

Давая интервью телеканалу Nine News, мэр столичного Мельбурна Салли Кэпп отметила, что в центральном районе мегаполиса поток пешеходов в последние дни значительно вырос.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Западной Австралии могут ослабить ковид-ограничения