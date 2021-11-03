Москва, 3 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В РФ сохраняется нестабильная экономическая ситуация и население страдает от высокой инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская.

Picserver.org Инфляция

«Ожидается, что ключевая ставка Центрального банка РФ будет расти до конца года, следовательно, банки станут повышать ставки по депозитам, — сказала Пажинская. — Также показатели зависят от уровня инфляции и стабильности рубля — национальная валюта имеет условия для укрепления позиций, при этом рост инфляции может продолжиться. Поскольку сохраняется нестабильная экономическая ситуация и население страдает от высокой инфляции, депозитные вклады могут стать более актуальными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители РФ переходят на сберегательную модель поведения.